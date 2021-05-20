Посли країн G7 привітали українців з Днем вишиванки

Посли країн «Великої сімки» привітали українців з Днем вишиванки.

Як передає Укрінформ, привітання і спільне фото у вишиванках дипломати оприлюднили у Твіттері британського головування в групі послів G7.

«Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!», - йдеться у привітанні.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes 🇺🇦 a very happy #VyshyvankaDay!



Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає 🇺🇦 гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також опублікувала фото у вишиванці у Твіттері.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes 🇺🇦 a very happy #VyshyvankaDay!



Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає 🇺🇦 гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

Як відомо, у третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки.

День вишиванки не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.

Акція бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. Можна сказати, що свято існувало й відзначалося у вузькому колі, але у 2014 році воно вийшло не тільки за межі гуртка свідомого українського студентства, але й за межі самої України.