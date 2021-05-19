Україна приєдналася до європейського плану боротьби з інсультом

Україна приєдналася до Плану дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 роки.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі керівник групи екстреної медичної допомоги МОЗ Олександр Данилюк.

“Міністерство охорони здоров’я підтримало декларацію щодо Плану дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 рр., і ми приєднуємося до Європи не тільки в проєкті Європейської асоціації інсульту, а й у проєктах, які пов’язані з наданням, створенням ефективної служби боротьби з гострим мозковим інсультом”, - розповів Данилюк.

За його словами, нині проходить стадію погодження Концепція розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом, яка відповідатиме європейському Плану дій боротьби з інсультами. Її потім має затвердити Кабінет Міністрів.

Як зазначив експерт МОЗ з неврології та інсульту, експерт НСЗУ Юрій Фломін, в Україні станом на 2019 рік зафіксовано 127 тис. мозкових інсультів, майже 70% з них — ішемічні. При цьому понад 94 тис. людей померли від інсульту та цереброваскулярних заворювань, що становитьблизько 13% від загальної кількості смертей.

За словами Фломіна, згідно з прогнозами, кожній четвертій людині у світі віком від 25 років протягом життя загрожує інсульт. У Східній Європі, відповідно й в Україні, цей ризик ще вищий — він існує для кожної третьої людини віком від 25 років.

Тож Європейська асоціація інсульту, Європейський альянс організацій з підтримки пацієнтів, що пережили інсульт, група експертів протягом двох років розробили План боротьби з інсультом на 2018-2030 роки, який передбачає 4 головні цілі: знизити на 10% кількість інсультів в Європі, лікувати 90% пацієнтів у спеціалізованих відділеннях, де є всі ресурси для лікування таких пацієнтів, створити національний план дій, втілити національні стратегії з залученням всіх секторів та рівнів, розповів Фломін.

Як наголосила співголова Керівного комітету з реалізації Плану дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 рр. Франческа Романа Пеццелла, Україна стала першою з країн-учасниць, яка офіційно підтримала декларацію щодо боротьби з інсультом.

“Це є фундаментальною віхою у реалізації Плану дій щодо інсульту в Україні і важливо ознакою щодо досягнення прогресу Плану дій у Європі. ...Ми дуже цінуємо підтримку цього документа з боку представників української влади, які його підписали. Ми також цінуємо зусилля колег з української Асоціації боротьби з інсультом, які змогли створрити дієву спільноту з усіма зацікавленими сторонами щодо підтримки Плану дій боротьби з інсультом в Україні. Цей успіх є прикладом для інших країн”, - сказала Франческа Романа Пеццелла.