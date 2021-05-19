Кабмін схвалив створення у Києві вищого військового навчального закладу

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо утворення Київського інституту Національної гвардії України.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні у середу.

«Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України передбачає створення вищого військового навчального закладу – Київського інституту Національної гвардії України на базі Київського факультету Національної академії Національної гвардії України шляхом виділу його зі складу Національної академії Національної гвардії України», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

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Як зазначається, наразі у структурі Нацакадемії НГУ діє територіально відокремлений структурний підрозділ – Київський факультет Нацакадемії НГУ, який здійснює підготовку за держзамовленням кваліфікованих фахівців тактичного рівня військової освіти ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Державна безпека» для потреб НГУ.

Зокрема, у МВС поінформували, що підпунктом 201 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про вищу освіту» передбачено, що територіально відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі, що функціонують на день набрання чинності цим Законом, мають бути реорганізовані або припинені до 1 липня 2021 року рішенням закладів вищої освіти або їх засновників.

Тож у зв’язку з тим, як пояснюють у міністерстві, що в умовах сьогодення існує нагальна потреба у підготовці висококваліфікованих кадрів для комплектування посад офіцерського складу НГУ, проєктом документу і було запропоновано створити на базі Київського факультету Нацакадемії НГУ Київський інститут НГУ як окремий вищий військовий навчальний заклад НГУ шляхом його виділу зі структури Нацакадемії НГУ.

«Реалізація акта дасть змогу здійснювати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу для Національної гвардії, що, у свою чергу, гарантовано забезпечить адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України та раціональне використання наявних у державі можливостей і ресурсів», - зазначили у МВС.