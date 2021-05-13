З «вертолітного майданчика Януковича» у Каневі злітатимуть гелікоптери поліції та медевакуації

Вертолітний майданчик у Каневі, який збудували за часів президентства Віктора Януковича для зручності правлячої верхівки, Національна поліція використовуватиме як базу для гелікоптерів і цивільної авіації.

Про це за результатами відвідування об'єкту написала у Фейсбуці народний депутат Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

"З Романом Сущенком (перший заступник голови Черкаської обласної ради - ред.) заїхали на об’єкт. З’ясувалося, що в держави є плани на використання вертолітного майданчика. Нещодавно його передали в підпорядкування Національній поліції, яка планує активно використовувати його як базу для обслуговування гелікоптерів і цивільної авіації, в тому числі медичної евакуації", - повідомила нардеп.

Вона нагадала, як за часів Януковича, коли не було активного руху антикорупціонерів і розслідувачів, депутати опозиції розповіли країні про витрачені на цей об‘єкт 139 млн грн.

"Дорога від Києва до Черкас тоді представляла суцільну яму, але на ремонт коштів не було... Пані Герман (Ганна Герман - прессекретар Януковича - ред.) тоді заявила, що вертолітний майданчик дуже необхідний, аби урядові делегації могли їздити... на Чернечу гору, до Тараса. Насправді проєкт задумувався для комфортного полювання: поряд Тахтемирів, де Янукович відстрілював кабанів", - зауважила Геращенко.

За її словами, нею з колегами-депутатами було надіслано десятки запитів до Генпрокуратури щодо корупції, нецільового використання коштів. За три роки майданчик прийняв лише 14 гелікоптерів. Попри заявлену ініціаторами будівництва пропускну здатність об'єкту в 50 пасажирів на годину, на практиці майданчик працював менше, ніж раз на місяць. Після втечі Януковича об’єкт фактично не використовувався.