З конфіскованих $1,5 мільярда Януковича 87% становила готівка – Єнін

З конфіскованих $1,5 мільярда Януковича 87% становила готівка – Єнін

Укрінформ
З повернутих до Державного бюджету України 1,5 млрд дол. коштів, конфіскованих в оточення експрезидента Віктора Януковича, 87% становила готівка.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

"Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд дол. І це не якісь міфічні цінні папери - це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", — розповів Єнін.

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Він нагадав, що йдеться про злочинну організацію, яка діяла за часів президентства Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивальні" центри", — наголосив заступник міністра.

Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

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Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення Краматорського міського суду про конфіскацію близько 1,5 млрд дол. у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича. Сім кіпрських компаній — власників облігацій внутрішньої державної позики — оскаржили рішення суду щодо спецконфіскації.

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