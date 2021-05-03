З конфіскованих $1,5 мільярда Януковича 87% становила готівка – Єнін

З повернутих до Державного бюджету України 1,5 млрд дол. коштів, конфіскованих в оточення експрезидента Віктора Януковича, 87% становила готівка.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

"Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд дол. І це не якісь міфічні цінні папери - це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", — розповів Єнін.

Він нагадав, що йдеться про злочинну організацію, яка діяла за часів президентства Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивальні" центри", — наголосив заступник міністра.

Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення Краматорського міського суду про конфіскацію близько 1,5 млрд дол. у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича. Сім кіпрських компаній — власників облігацій внутрішньої державної позики — оскаржили рішення суду щодо спецконфіскації.