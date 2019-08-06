Оточення Януковича заховало у США $7 мільярдів - Луценко

Оточення експрезидента Віктора Януковича переховує у Сполучених Штатах Америки 7 мільярдів доларів.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив в ефірі радіо "НВ", передає Укрінформ.

Зокрема, розповідаючи про конфіскацію $1,5 млрд рішенням Краматорського райсуду, генпрокурор зазначив: "У нас попереду ще один епізод цієї справи про 7 млрд доларів, які та сама злочинна організація вивезла і розмістила в одному з фондів США. В рішеннях Краматорського суду чорним по білому прописані підприємства і бізнес-структури, які ймовірно до цього причетні. Прописано рух коштів, який дає нам надію на спецконфіскацію і наступних семи мільярдів".

За словами Луценка, він вважає, що вчинив абсолютно законно, засекретивши це рішення - “бо його розголошення у будь-якій інстанції давало б можливість замести сліди і не дати спецконфіскувати 7 мільярдів доларів".

За словами генпрокурора, він зацікавлений у створенні спільної українсько-американської слідчої групи у цьому питанні.

"Мене цікавить створення спільної слідчої групи з правоохоронцями США задля розслідування спецконфіскації цих 7 мільярдів", - повідомив Луценко.

З цього приводу він також мав розмову з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

"Я спілкувався на цю тему з Рудольфом Джуліані, як з людиною, яка має контакт з керівником Сполучених Штатів Америки. Я звернувся з таким проханням", - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині ухвалив рішення про конфіскацію коштів експрезидента Віктора Януковича і його оточення. Цього рішення досі офіційно не опублікували.

Тим часом телеканал Al Jazeera оприлюднив документ на 95 сторінок, що, зокрема, містить нібито рішення Краматорського районного суду, за яким було конфісковано $1,5 млрд Януковича та його оточення.

Антикорупційна організація Transparency International Україна закликала в законному порядку опублікувати вердикт суду, оскільки автентичності оприлюдненого тексту поки що достеменно не підтверджено.

Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генпрокуратура своєю чергою стверджує, що визнала це рішення державною таємницею і не може ні підтвердити, ані спростувати автентичність оприлюднених журналістами документів.