Лазебна: Субсидії – це адресна підтримка малозабезпечених, а не тих, хто приховує доходи
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду, де було ухвалене рішення щодо уточнення змін в умовах призначення житлових субсидій, запропонованих Міністерством соціальної політики, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Програма житлових субсидій – це адресна підтримка громадян, які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, і як правило, має тіньові доходи, не сплачуючи податки. Тому всі ці зміни – про справедливість, адже фінансування призначених субсидій відбувається за рахунок коштів державного бюджету, тобто добросовісних платників податків", – зазначила Лазебна.
Як нагадали у міністерстві, 19 травня уряд ухвалив рішення щодо уточнення змін в умовах призначення житлових субсидій, запропонованих Міністерством соціальної політики.
"Постанова Кабінету Міністрів дозволить призначити субсидію на наступний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств)", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, рішенням уряду передбачено:
- Не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів.
- Збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, або 56 750 грн).
- Не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в основному це спадщина).
Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії.
Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі прийматиметься органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).
Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
- надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);
- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи) (необхідно підтвердити місце фактичного проживання);
- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).
Постановою передбачається застосування її норм з 1 травня 2021 року.
Як повідомлялося, у квітні уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.