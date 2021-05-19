Субсидії по-новому: Шмигаль каже, що «відсіють» людей з тіньовими доходами

Нові правила верифікації субсидій стосуватимуться людей з суттєвими тіньовими доходами, які хочуть і надалі незаконно отримувати виплати.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Верифікація субсидій продовжується, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто дійсно потребує... До травня в Україні практично 3 млн домогосодарств отримували субсидійну допомогу, нові правила верифікації торкнуться лише кількох відсотків від цих трьох мільйонів субсидіантів, це переважно ті люди, які мають суттєві тіньові доходи, але хочуть надалі отримувати субсидію, фактично незаконно", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що з травня уряд запровадив нові правила для отримання субсидій і на засіданні вносить певні корективи в ці правила, щоб спростити процедуру отримання допомоги, щоб субсидії перепризначалися без подання відповідної заяви за деякими виключеннями. Також нові зміни торкнуться питання наявності декількох об'єктів житла.

"Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому, якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, у квітні уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.

Фото: Урядовий портал