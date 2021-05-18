Субсидії призначатимуть утричі швидше — Мінсоцполітики

Справи про призначення субсидій на житлово-комунальні послуги в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час пресконференції в Укрінформі.

«Понад 98% справ, які раніше розглядалися на комісії, будуть розглядатися і буде призначатися субсидія за рішенням органу соціального захисту населення. Це дає зменшення бюрократичності процедури», - пояснив Музиченко.

За його словами, такий підхід також скоротить термін опрацювання документів утричі, адже комісія розглядала питання у термін до 30 днів, а орган соцзахисту – до 10 днів. «Тут масових непризначень житлової субсидії практично не буде», - запевнив Музиченко.

Зокрема, при перевищенні соціальної норми житла (майже 45% справ) органи соцзахисту враховуватимуть наявність у складі домогосподарства непрацездатних і непрацюючих осіб - дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю - виходячи із інформації про склад домогосподарства. Також органи соцзахисту будуть призначати субсидії для домогосподарств у випадках, коли член домогосподарства зареєстрований, але не проживає за місцем реєстрації.

Крім того, органи соцзахисту зможуть призначати субсидії у випадках розділених рахунків - у випадках, коли за однією адресою проживає два домогосподарства.

"Для переоформлення житлової субсидії на наступний період потрібно подати форму заяви і декларацію. Підкреслюю: жодного додаткового документа у порівнянні з минулим чи позаминулим періодом отримання субсидії подавати не потрібно. Перелік документів залишився той самий", - сказав Музиченко.

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Як повідомлялося, 14 квітня уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів. Зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.

Переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців.