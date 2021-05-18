В Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій - Мінсоцполітики

На сьогодні в Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги; коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час пресконференції в Укрінформі.

"На сьогодні заборгованості із виплати житлових субсидій в країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни. Наразі того ресурсу, який є, вистачає до початку опалювального періоду", - сказав Музиченко.

Він повідомив, що Мінсоцполітики планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту. "Якби основною ідеєю була економія ресурсу, то не було б встановлено перехідного періоду (для призначення субсидій - ред.)", - прокоментував заступник міністра.

Він нагадав, що до 1 вересня можна звернутися за субсидією і вона буде призначена і виплачена з 1 травня.

Як повідомлялося, 14 квітня 2021 року уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.

Переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна впродовж 5 місяців.