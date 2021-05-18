В Україні уже видали понад 6 мільйонів ID-карток і понад 17 мільйонів закордонних паспортів

Державна міграційна служба України видала вже більше 6 млн ID-карток і понад 17 млн закордонних біометричних паспортів.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ, про це голова ДМС Максим Соколюк заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація».

«Зараз видано більше 6 млн ID-карток і більше 17 млн закордонних біометричних паспортів. Але коли ми говоримо про використання, то потрібно завжди пам’ятати про сферу їх застосування», - зазначив він.

У своєму виступі Соколюк окреслив пріоритети і практичні здобутки ДМС по запровадженню цифрових технологій і зупинився, зокрема, на питаннях: впровадження ID-картки як інструмента ідентифікації особи; захищеності та особливостях зчитування і верифікації біометричних документів; використання цифрових копій ID-картки та закордонного паспорта на Єдиному порталі державних послуг та у мобільному за стосунку «Дія»; участі ДМС в реалізації нового експериментального проєкту з онлайн-реєстрації місця проживання; поступове скасування паперових довідок та перехід до надання послуг в режимі paperless.

За його словами, ставлення і застосування українців до цифрових паспортів вийшло на новий рівень.

«Якщо повернутися до біометрії, у закордонному паспорті відбитки пальців - це mandatori, тобто це обов’язково для громадян старше 12 років, то у ID-картки це за бажанням. Ми починали, зрозуміло з 0%, потім 10%, 15%, зараз ми вийшли на 86%», - наголосив Соколюк.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні починаючи з 2018 року іноземцям видано майже 220 тис. посвідок на тимчасове проживання і майже 70 тисяч - на постійне проживання.