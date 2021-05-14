Українці вже оформили понад 16 мільйонів біометричних паспортів - ДМС

Громадяни України оформили понад 16 мільйонів біометричних закордонних паспортів та близько 6 млн ID-карток.

Про це повідомляє Державна міграційна служба у межах інформаційної кампанії #миEUкраїна до Дня Європи, передає Укрінформ.

“Наразі українці вже оформили близько 6 млн ID-карток та понад 16 млн закордонних паспортів”, - йдеться у повідомленні.

Серед результатів реалізації державних проєктів євроінтеграційного спрямування, як зазначають у ДМС, - отримання іноземцями та особами без громадянства посвідок на постійне або тимчасове проживання сучасного зразка - у формі карток з безконтактним електронним носієм (їх уже оформлено понад 287 тисяч); ухвалення закону про цифрові копії ID-картки і біометричного закордонного паспорта, які юридично прирівнюються до фізичних аналогів цих документів; правове врегулювання порядку надання в Україні статусу особи без громадянства, впровадження комплексних електронних послуг ID-14 та #єМалятко.

“Вирішення цих та інших питань значною мірою стало можливим завдяки тісному співробітництву ДМС з європейськими урядовими та громадськими організаціями, постійній допомозі та підтримці урядів країн Євросоюзу”, - зазначили у відомстві.

Окрім того, наголошується, що у системі ДМС активно впроваджуються нові IT-інструменти, розроблені у тому числі за сприяння європейських партнерів, що дозволяє працювати за найвищими стандартами безпеки, здійснювати точну ідентифікацію осіб, оптимізувати процеси набуття громадянства та надавати адмінпослуги швидше і якісніше.

Отримувати окремі послуги, не виходячи з дому, дозволяють електронні сервіси, яких на офіційному сайті ДМС вже 16.

Як повідомляв Укрінформ, 10 травня в Україні стартувала інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи, який відзначатиметься 15 травня.