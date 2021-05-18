Запровадження е-лікарняних виходить на фінішну пряму - ОП

Цифровізація системи охорони здоров'я в Україні наразі отримала найвищий пріоритет і перебуває на рівні з іншими цивілізованими та розвиненими країнами.

Про це розповіла заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська на форумі "Україна 30. Цифровізація", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Діджиталізації системи охорони здоров'я отримала найвищий пріоритет наразі і багато ресурсів були спрямовані саме на розвиток діджитал системи охорони здоров'я. Якщо ми навіть подивимося на ЄС, там створена нова агенція з 1 квітня 2021 року, яка займається саме питаннями діджиталізації системи охорони здоров'я в ЄС, тому це тенденція всього світу, і мені приємно говорити, що ми як країни абсолютно в тренді, абсолютно йдемо в ногу з усіма цивілізованими і розвиненими країнами", - сказала Соколовська.

Водночас вона зауважила, що Україна зайшла в період пандемії COVID-19 досить підготовленою, оскільки, за її словами, у нас більше чотирьох років розвивається електронна система охорони здоров'я, розвиваються інші системи у сфері громадського здоров'я, закупівлі ліків.

"Тому насправді ми як країна досить хорошу мали основу для розвитку тих сервісів, які розвиваємо в період COVID", - пояснила заступник очільника ОП.

Вона також проінформувала, що нині спільно з урядом йде робота над запровадженням електронних листів непрацездатності (лікарняних), яка незабаром має вийти "на фінішну пряму".

Крім того, Соколовська зазначила, що "зовсім скоро ми дійдемо" до запровадження "реабілітаційного модуля" в електронній системі охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я планує цього року запровадити електронний кабінет пацієнта, електронний лікарняний і ще близько 30 проєктів у сфері цифровізації. Також МОЗ направило до Кабінету Міністрів проєкт розпорядження про схвалення плану заходів щодо реалізації концепції розвитку системи електронного здоров'я.