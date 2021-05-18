Призначення субсидії: витрати на лікування і навчання враховувати не будуть
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час пресконференції в Укрінформі.
«Переглянуто критерії врахування деяких видатків громадян, які одноразово сягають 50 тис. гривень і більше. Зокрема, це придбання робіт, товарів і послуг, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання. Ці витрати не враховуються при призначенні субсидії», - сказав Музиченко.
Разом із тим у нових критеріях передбачене врахування внесків громадян до статутних капіталів організацій, купівля корпоративних прав, дорого рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. гривень одноразово. «Є такі випадки, коли люди, оформивши житлову субсидію, здійснюють покупку валюти на майже 1 млн гривень однократно», - прокоментував Музиченко.
Також новими критеріями передбачене врахування наявності у сім'ї субсидіанта двох автомобілів не більше за 15 років. Музиченко зазначив, що за таким критерієм не будуть враховуватися автомобілі радянського виробництва, адже вони випускалися у період, охоплений критерієм.
Заступник міністра підкреслив, що уточнення критеріїв надання субсидії пов’язане з необхідністю забезпечити адресний підхід в її наданні.
Як повідомлялося, 14 квітня 2021 року уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.
Переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців.