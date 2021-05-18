Призначення субсидії: витрати на лікування і навчання враховувати не будуть

При призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги за новим порядком не враховуватимуться витрати на оплату навчання чи лікування, які перевищують 50 тис. гривень одноразово.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час пресконференції в Укрінформі.

«Переглянуто критерії врахування деяких видатків громадян, які одноразово сягають 50 тис. гривень і більше. Зокрема, це придбання робіт, товарів і послуг, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання. Ці витрати не враховуються при призначенні субсидії», - сказав Музиченко.

Разом із тим у нових критеріях передбачене врахування внесків громадян до статутних капіталів організацій, купівля корпоративних прав, дорого рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. гривень одноразово. «Є такі випадки, коли люди, оформивши житлову субсидію, здійснюють покупку валюти на майже 1 млн гривень однократно», - прокоментував Музиченко.

Також новими критеріями передбачене врахування наявності у сім'ї субсидіанта двох автомобілів не більше за 15 років. Музиченко зазначив, що за таким критерієм не будуть враховуватися автомобілі радянського виробництва, адже вони випускалися у період, охоплений критерієм.

Заступник міністра підкреслив, що уточнення критеріїв надання субсидії пов’язане з необхідністю забезпечити адресний підхід в її наданні.

Як повідомлялося, 14 квітня 2021 року уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.

Переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців.