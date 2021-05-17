На ЗНО цьогоріч зареєструвалися майже 390 тисяч абітурієнтів

У 2021 році на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалася чи не найбільша кількість осіб за роки існування цієї системи оцінювання – майже 390 тис. людей.

Про це повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

"Цьогорічна кількість зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання є чи не найбільшою за останні роки існування системи ЗНО. Майже 390 тис. учасників ЗНО ми будемо радо вітати в кожному з пунктів проведення ЗНО в тому чи іншому населеному пункті... Ми готові забезпечити 1,5 млн тестувань для усіх вас, які мріють стати студентами закладів вищої освіти України", – сказав Бойко.

Він зазначив, що найбільше абітурієнтів зареєструвалося на предмети: українська мова і література – 250 681; українська мова – 126 401; історія України – 298 972; математика – 291 789.

За його словами, місто Київ є лідером за кількістю учасників, які зареєструвалися для проходження ЗНО. Водночас за даними Бойка, Дніпро, Львів і Харків є тими містами, які демонструють належний рівень зареєстрованих учасників.

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Серед зареєстрованих осіб на ЗНО-2021 – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року (56,45%); учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО (30,44%); випускники минулих років (13,09%).

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.