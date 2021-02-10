Про плани на вступ до вишу треба вказати при реєстрації на підсумкову атестацію — Міносвіти

Учні або студенти закладів профтехосвіти, коледжів або технікумів, які мають в 2021 році здавати державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО, але не планують вступати до університетів, мають вказати це під час реєстрації.

Про це йдеться в роз'яснені Міністерства освіти та науки, передає Укрінформ.

"Якщо учень профтеху, студент коледжу або технікуму завершує здобуття повної загальної середньої освіти, а отже складає державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО, і НЕ планує у 2021 році вступати до закладу вищої освіти, то під час реєстрації він має зазначити про це у відповідних полях. Реєструючись на ДПА з математики або іноземної мови, потрібно також обрати рівень вивчення предмета, оскільки від цього залежатиме складність завдань на тестуванні та кількість часу, відведеного на їх виконання", - йдеться у повідомленні

У МОН нагадали, що Державна підсумкова атестація для тих, хто отримує повну загальну середню освіту, цьогоріч складається з 4 предметів: української мови; математики; історії України або іноземної мови (за вибором); історії України, іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії (за вибором).

Докладна інформація про реєстрацію на "ДПА у формі ЗНО" з математики є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Як повідомляв Укріфнорм, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА стартувала 1 лютого і триватиме до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.