«Почуй мене»: Мінсоцполітики опрацювало 400 звернень від людей з порушеннями слуху

З початку запуску пілотного проєкту «Почуй мене» Міністерство соціальної політики опрацювало 400 звернень від людей з порушеннями слуху.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час презентації сервісу для людей з порушенням слуху, що відбувається в Укрінформі.

«З моменту запуску проєкту пройшло всього 2 місяці й на гарячій лінії було оброблено близько 400 звернень від слабочуючих та нечуючих українців за допомогою сурдоперекладача жестовою мовою. Якщо в перший день, 5 березня, (день презентації прєкту «Почуй мене» - ред.) було 4 відеодзвінка, ми тільки відкрили цей проєкт, то за перший тиждень вже було 30, а загалом за 2 місяці вже 400 таких звернень оброблено», - розповіла Лазебна.

Вона поінформувала, що найчастіше люди зверталися на гарячу лінію з питаннями щодо оформлення субсидій, матеріальної підтримки від держави, підвищення пенсійних виплат.

«У будь-яких комунікаціях важливий зворотній зв'язок. Якщо ти тільки послухав і не допомагаєш, це неправильно. Треба робити висновки. Владі потрібно давати відповіді на ці виклики. І, наприклад, ми вже підготувати проєкт постанови, найближчим часом він буде прийнятий на уряді, для тих людей, людей з інвалідністю першої групи, в яких немає стажу, їм треба добавити до пенсії, щоб в них була хоча б та мінімальна пенсія, яка сьогодні є, це 2200 грн. Це невеликі гроші, але все ж таки завдяки комунікації з такими людьми ми виокремлюємо ці проблеми і ми ці проблеми будемо вирішувати на політичному рівні», - зазначила міністр соцполітики.

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За її словами, у межах пілотного проєкту «Почуй мене» люди, котрі зверталися до Мінсоцполітики, отримували відповіді у формі відеолиста.

«І це звернення, оцей відеолист він також є офіційним документом. І ми сьогодні вже завершуємо роботу по формуванню відеокаталогу таких звернень, тому що вже можна зайти буде на сайт Міністерства соціальної політики і подивитися всі звернення, які будуть доступні для цих людей», - додала Лазебна.

Вона нагадала, що пілотний проєкт «Почуй мене» Міністерство соціальної політики запустило 5 березня 2021 року за участю першої леді Олени Зеленської та громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність»

Проєкт «Почуй мене» забезпечує можливість для людей з порушеннями слуху користуватися послугами з перекладом на українську жестову мову в режимі онлайн під час звернень.

Так, під час звернень до Міністерства соціальної політики люди з порушеннями слуху за допомогою спеціального застосунку на сайті міністерства можуть користуватися доступною послугою і отримувати відповіді на свої запити у формі відеолиста. Звернення обробляються операторами «гарячої лінії» для людей з інвалідністю урядового контактного центру, який працює за номером 15-39.