День меланоми цьогоріч проходитиме в онлайн-форматі

У межах пан'європейського проєкту «Євромеланома» 24 травня відбудеться День меланоми в Україні.

Про це на пресконференції розповіла координатор проєкту в Україні, засновниця Інституту дерматології та косметології доктора Богомолець лікар-дерматовенеролог, дерматоонколог Ольга Богомолець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Весь світ говорить про меланому в травні, тому що головним провокуючим фактором меланоми є ультрафіолет. І всі зараз готуються до відпочинку, до засмаги, хтось вже навіть отримав перші сонячні опіки. Меланома - це одна з найбільш злоякісних пухлин, яка страшна тим, що дуже швидко дає метастази в життєво важливі органи, але розташована на шкірі, і на першому етапі її дуже складно відрізнити від звичайної родимки", - розповіла Богомолець.

Вона зауважила, що перший діагноз меланоми у 90% випадках ставлять удома. Щоб самостійно її розпізнати, існує спеціальна абревіатура - АКОРД, у якому кожна літера має своє значення. Зокрема, А – асиметрія (коли умовна вісь ділить родимку на дві нерівні половинки), К – край (коли він стає нерівним, рваним, із зазубринками), О – окрас (зміни в кольорі, вкраплення темнішого або світлішого, зникнення забарвлення), Р – розмір (збільшення родимки в ширину або у висоту), Д – динаміка (поява кірочок, тріщинок, кровоточивість, випадіння волосків).

Нинішнього року, як і минулого, День меланоми буде проводитись в онлайн-форматі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Кожен охочий з будь-якої точки України має змогу пройти дистанційну діагностику родимок та підозрілих новоутворень шкіри на порталі stop-melanoma.net. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету та прикріпити фото новоутворення. Після цього пацієнт отримає відповідь лікаря з попереднім діагнозом та рекомендаціями.

"Кожен може відправити якісну фотографію свого небезпечного новоутворення, яке відповідає правилам АКОРД, на спеціальну платформу, яка називається stop-melanoma.net. Цей сайт розроблений спеціально, щоб сотні лікарів-дерматологів, яких ми навчили за ці 12 років, протягом цього тижня, з 17 до 23 травня, могли передивитися зображення новоутворень, які ви надішлете. Це - телемедицина в дії, тому що сьогодні можна поставити попередній діагноз тільки дивлячись на зображення новоутворення", - зазначила Богомолець.

День меланоми в Україні – щорічна соціальна акція безкоштовних оглядів населення щодо виявлення меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри на ранній стадії.

"Євромеланома" – пан'європейська кампанія профілактики онкозахворювань шкіри. Основним її завданням є поширення серед населення інформації про способи запобігання розвитку меланоми.

На сьогодні рак шкіри та меланома є найбільш поширеними видами онкологічних захворювань в Україні – близько 20% від усієї кількості хворих на рак.

Перший День діагностики меланоми в Україні був проведений 2009 року. За період проведення проєкту в Україні оглянуто 475 966 осіб, виявлено 1497 випадків меланоми та 4246 випадків раку шкіри.