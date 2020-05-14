ВООЗ запроваджує сучасні проєкти для захисту від ультрафіолету - дерматоонколог

Всесвітня організація охорони здоров’я запроваджує проєкти, метою яких є захист від надмірного ультрафіолету, і така первинна профілактика має бути впроваджена на національному рівні.

Таку думку висловив Богдан Литвиненко - президент Українського товариства дерматоонкології, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm, офіційний представник IDS в Україні - під час пресконференції в Укрінформі з нагоди Всеукраїнського Дня меланоми, що відзначається 15 травня.

"Всесвітня організація охорони здоров’я має комітет по зменшенню впливу факторів навколишнього середовища, який розробляє проєкти з урегулювання впливу ультрафіолету на шкіру, що мають бути впроваджені на рівні країни. І, наприклад, в Австралії, Новій Зеландії на національному рівні впроваджуються навіть спеціальні тіньові завіси, які розташовуються на вулицях, щоб людина в міському середовищі завжди могла знайти тінь. Тобто ця проблема має порушуватися на найвищому рівні", - наголосив Литвиненко.

Водночас він зазначив, що блокування впливу несприятливих факторів середовища належить до первиних методів профілактики.

"У першу чергу, коли ми говоримо про меланомні раки шкіри, це захист шкіри від надмірного ультрафіолетового випромінювання. Це правильне використання сонцезахисних кремів, це капелюх, окуляри, правильний одяг в літній час, щоб максимально закривав тіло, і правильне ставлення до свого здоров’я – коли і як довго ми можемо бути на сонці", - сказав медик.

Литвиненко також зазначив, що жінкам так само, як раз на місяць треба проводити самоогляд молочних залоз, рекомендується проводити самоогляд шкіри, використовуючи велике і ручне дзеркала, щоб оглянути весь шкірний покрив. Також треба допомагати оглядати шкіру людям літнього віку.