ВООЗ запроваджує сучасні проєкти для захисту від ультрафіолету - дерматоонколог

ВООЗ запроваджує сучасні проєкти для захисту від ультрафіолету - дерматоонколог

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров’я запроваджує проєкти, метою яких є захист від надмірного ультрафіолету, і така первинна профілактика має бути впроваджена на національному рівні.

Таку думку висловив Богдан Литвиненко - президент Українського товариства дерматоонкології, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm, офіційний представник IDS в Україні - під час пресконференції в Укрінформі з нагоди Всеукраїнського Дня меланоми, що відзначається 15 травня.

"Всесвітня організація охорони здоров’я має комітет по зменшенню впливу факторів навколишнього середовища, який розробляє проєкти з урегулювання впливу ультрафіолету на шкіру, що мають бути впроваджені на рівні країни. І, наприклад, в Австралії, Новій Зеландії на національному рівні впроваджуються навіть спеціальні тіньові завіси, які розташовуються на вулицях, щоб людина в міському середовищі завжди могла знайти тінь. Тобто ця проблема має порушуватися на найвищому рівні", - наголосив Литвиненко.

Водночас він зазначив, що блокування впливу несприятливих факторів середовища належить до первиних методів профілактики.

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"У першу чергу, коли ми говоримо про меланомні раки шкіри, це захист шкіри від надмірного ультрафіолетового випромінювання. Це правильне використання сонцезахисних кремів, це капелюх, окуляри, правильний одяг в літній час, щоб максимально закривав тіло, і правильне ставлення до свого здоров’я – коли і як довго ми можемо бути на сонці", - сказав медик.

Литвиненко також зазначив, що жінкам так само, як раз на місяць треба проводити самоогляд молочних залоз, рекомендується проводити самоогляд шкіри, використовуючи велике і ручне дзеркала, щоб оглянути весь шкірний покрив. Також треба допомагати оглядати шкіру людям літнього віку.

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