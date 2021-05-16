В Україні - 3 620 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 3 620 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників", - зазначив міністр.

Також за минулу добу госпіталізували 2 208 осіб, летальних випадків зафіксовано 133, одужала 7 921 особа, здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 153 864 особи, одужали – 1 857 724, летальних випадків – 48 075, проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Крім того, Степанов поінформував, що 15 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 6 164 людини. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 939 238 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб особа.