В Україні планують змінити критерії «зеленої зони» за правилами ЄС

Міністерство охорони здоров'я планує переглянути критерії для зеленої зони епіднебезпеки.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми змінюємо зараз алгоритм визначення... Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні", - сказав Ляшко.

За його словами, один із діючих індикаторів - епідпоріг для грипу та респіраторних захворювань - рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планується змінити з урахуванням вимог Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я визначило помаранчевий рівень епіднебезпеки в Черкаській області, решта регіонів не перевищують критерії жовтої зони.

Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.