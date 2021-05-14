У США засудили колишнього спецпризначенця, який 15 років шпигував для РФ

Суд в американському штаті Вірджинія ув’язнив на 15 років і 8 місяців військового армії США у відставці Пітера Деббінса, який 15 років шпигував для Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Прокуратура просила суд відправити Деббінса до в’язниці на 17 років, а адвокати Деббінса просили п’ять років колонії.

Деббінс, який служив у військах спецпризначення США (так звані "зелені берети"), на засіданні суду заявив, що російське ГРУ, нібито, шантажувало його погрозами оприлюднити дані про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію, і тому він був "змушений" з ними співпрацювати. Також він заявив, що вибачається за те, що працював на російську розвідку.

Проте прокурори спростували заяву Деббінса, наголосивши, що під час допитів він нічого не казав про шантаж.

Раніше Деббінс визнав свою провину.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні минулого року військового армії США у відставці Пітера Деббінса заарештували за підозрою в співпраці з Росією.

45-річний Деббінс із грудня 1996 року по січень 2011 року співпрацював із російською розвідкою. Чоловік шпигував для РФ та передавав секретну інформацію про сили спецпризначення.