У Чехії очікують, що кількість українських заробітчан цього року не зменшиться

Пандемія та серйозні обмеження мобільності громадян впливають на залучення країнами сезонних працівників, але чеські чиновники виходять з того, що кількість українських заробітчан цього року суттєво не зменшиться.

Про це повідомили у Міністерстві праці та соціальних справ Чеській Республіці на інформаційний запит Укрінформу.

«Поки що неможливо прогнозувати заздалегідь, скільки сезонних працівників з України прибуде до Чехії цього року, однак можна очікувати орієнтовно, що ці цифри будуть подібні до минулорічних», - зауважили в міністерстві.

Торік уповноважені органи Чехії видали українцям загалом понад 150 тисяч дозволів на роботу: у першому кварталі – 50 520, другому - 13 977, третьому – 51 625, четвертому – 33 904. Утім, з цієї кількості власне на сезонних роботах було зайнято лише 6 відсотків, найбільше в ІІІ кварталі – 17 111 осіб. Решта – це ті, хто отримав шенгенську (короткострокову) візу з метою працевлаштування.

Загалом станом на 31 березня 2021 року кількість громадян України, зайнятих більш-менш довгостроково на чеському ринку праці, сягала 186 356 (із загалом близько 600 тисяч іноземців). З них понад 52 тисячі були зайняті у виробництві, в адміністративному секторі працювали понад 37 тисяч українців, у будівельній галузі – понад 32 тисячі. Також до п’ятірки найбільш популярних серед українських працевлаштованих громадян у Чехії є сфера транспорту та торгівлі/ремонту (понад 14 і 13 тисяч відповідно).

Тим, хто планує працевлаштуватися в Чехії ближчим часом, варто враховувати, що згідно з переліком країн за рівнем ризику зараження, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, Україна зараз вважається країною з дуже високим ризиком зараження COVID-19. Від 4 травня для українців діють наступні правила в’їзду до Чехії: необхідність заповнити електронну Форму прибуття ще перед відбуттям до ЧР та мати письмове підтвердження про те, що Форму отримано уповноваженими органами; перед в'їздом на територію Чеської Республіки мати негативний результат ПЛР-тесту не старше 72 години до початку поїздки; не раніше 5-го дня, але не пізніше 14-го дня після в’їзду на територію ЧР здати (за власний рахунок) ПЛР-тест на наявність коронавірусу і до отримання негативного тесту перебувати на домашньому карантині.

Всім громадянам третіх країн також треба ще перед отриманням візи (це стосується як тих, хто отримує дозвіл на проживання з метою як господарської діяльності, так і освітньої діяльності) подати консульський відділам документ, що підтверджує їх згоду з карантинними обмеженнями чеської влади.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 14 травня у Чехії зареєстровано 1 651 178 випадків коронавірусу, із них 29 857 летальних.