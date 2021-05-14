В аеропорту «Бориспіль» виявили контрабандний кокаїн на 11,5 мільйона

Служба безпеки України запобігла контрабанді 2,8 кілограма кокаїну, що за цінами «чорного ринку» коштує близько 11,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

У спецслужбі поінформували, що наркотики в Україну переправляв іноземець з однієї з країн Латинської Америки.

СБУ блокувала контрабанду кокаїну в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» / Фото: СБУ

За оперативною інформацією, зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам. Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування наркоділок навіть зареєструвався на прийом в одній із київських стоматологічних клінік.

Правоохоронці виявили наркотики в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина – особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень.

Наразі наркокур’єра затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу, вирішуються питання щодо повідомлення підозри затриманому наркокур’єру.

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Як повідомлялось, днями київські поліцейські провели масштабну спецоперацію із викриття наркоторговців та ліквідації нарколабораторій. У результаті припинено діяльність чотирьох нарколабораторій і п’яти притонів. Проведено понад 20 обшуків.