СБУ «накрила» наркосиндикат, який завозив кокаїн з Латинської Америки

СБУ заблокувала транснаціональний канал контрабандного переправлення наркотиків в Україну та ЄС, у зловмисників вилучено гуртові партії кокаїну загальною вартістю понад 10 млн грн за цінами чорного ринку.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

За попередніми даними слідства, контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники, через власну розгалужену мережу наркокур’єрів, перевозили кокаїн з однієї з країн Латинської Америки до України та Євросоюзу.

Упродовж 2020-2021 років співробітники СБУ затримали основних активних учасників наркогрупи.

Так, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримано двох зловмисників на спробі контрабандного переправлення в Україну майже 1,5 кг кокаїну, який вони приховували в особистих речах.

У квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.

На завершальному етапі спецоперації проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Києві, а також у Київській та Вінницькій областях. У ході слідчих дій правоохоронці виявили: наркотичні засоби та психотропні речовини; обладнання для виготовлення брекетів з наркотиків; гроші, одержані злочинним шляхом; чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Через викриття і затримання «кур’єрів», співробітники СБУ задокументували причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.

У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

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Спецоперація із викриття і блокування міжнародного наркоугруповання проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури і за сприяння групи портового контролю в аеропорту «Бориспіль», Державної митної служби та Держприкордонслужби.

Фото: ssu.gov.ua