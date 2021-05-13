Міжнародна організація з міграції радить постійно оновлювати захист даних

Міжнародна організація з міграції наголошує на необхідності постійного оновлення стандартів захисту даних при цифровізації міграції.

Про це голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуен повідомив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», передає кореспондент Укрінформу.

“Зі збільшенням технологічного прогресу ми повинні пам’ятати про ризики та проблеми, пов’язані з цифровізацією управління міграцією. Цифровізація вимагає всеохоплюючих гарантій та стандартів захисту даних, які постійно потрібно розглядати та адаптувати до нових умов та загроз”, - переконаний Нгуен.

Представник організації наголошує, що цифровізація контролю за перетином кордону має не лише завадити нелегальній міграції та загрозі нацбезпеці, але й пришвидшити мобільність.

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За його словами, МОМ прагне продовжувати зміцнювати спроможність українських прикордонних систем та підтримувати впровадження інтегрованої системи управління.

Як повідомляв Укрінформ, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейденко заявив про готовність до запровадження паспортів вакцинації, якщо будуть ухвалені відповідні рішення.