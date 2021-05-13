Туберкульоз в Україні: за місяць - 1,5 тисячі нових випадків

За квітень в Україні зареєстровано понад 1,5 тис. випадків захворювання на туберкульоз.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У квітні 2021 року в Україні зареєстровано 1 554 випадки туберкульозу: 1 214 нових випадків захворювання; 327 пацієнтів з рецидивом; 24 пацієнти, які відновили лікування після перерви; 66 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого; 22 інші випадки; 13 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, у квітні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 622 людини.

В ЦГЗ нагадали, що при виявленні хвороби на ранній стадії її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень.

За появи хоча б одного із симптомів туберкульозу — кашель понад два тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість - необхідно негайно звернутися до лікаря.

Центр громадського здоров’я створив зручний онлайн-інструмент, який дає можливість перевірити, чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви ним заразитися.

Як повідомляв Укрінформ, в Україну надійшла партія протитуберкульозного препарату Бедаквілін для лікування пацієнтів з розширеною резистентністю або мультирезистентним туберкульозом, на суму близько 25 млн грн.