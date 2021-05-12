Мінветеранів працює над створенням онлайн-платформи для підтримки ветеранського бізнесу

Міністерство у справах ветеранів України працює над створенням онлайн платформи G2VEI для надання інформаційної державної сервісної підтримки ветеранському бізнесу та розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів із посиланням на заступника міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимира Левчука.

«Дану платформу ми розглядаємо за принципом «єдиного вікна» - інформаційну систему, де ми зможемо, по-перше, розміщувати інформацію про ветеранські бізнес–послуги чи товари, які пропонуються. По-друге, тут ветеран може поділитися своїми здобутками, своєю позитивною історією з іншими та спонукати своїх побратимів до реалізації власних справ. Це - місце, де можна здійснити об’єднання онлайн за прикладом соціальних мереж, яке буде спонукати ветеранів до обговорення проблемних питань, кооперації та обміну інформацією на цій платформі», - сказав Левчук.

Заступник міністра також додав, що у G2VEI буде розміщено всю наявну інформацію для навчання ветеранів – курси, програми, семінари, інформацію щодо підтримки ветеранського бізнесу як на державному чи регіональному рівні, так й від міжнародних партнерів. Крім того – наявні вакансії у різних сферах для українських захисників, та членів їх сімей.

«Також онлайн платформа G2VEI буде першим рекламним майданчиком для ветерана, який буде забезпечений державним захистом розміщеної інформації. На сьогодні вже є низка таких платформ, проте ми не розглядаємо їх, як конкурентні. Ми маємо об’єднатися з ними для обміну інформацією заради збільшення кола та аудиторії, яка може доторкнутися до тематики ветеранського бізнесу. Таким чином, ми зможемо збільшити рекламний майданчик та спільно допомогти ветеранським проєктам», - додав Левчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.

Фото: mva.gov.ua