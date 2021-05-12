Тупицький не прийшов до суду – засідання знову перенесли

Печерський районний суд Києва переніс на 19 травня обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, якого Президент звільнив з посади судді Конституційного Суду.

Відповідне рішення у середу, 12 травня, ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк, повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Олександр Телешецький.

"Суд відклав судове засідання з обрання запобіжного заходу на 19 травня на 10-ту годину", - сказав він.

Адвокат додав, що судове засідання, яке мало відбутися 12 травня, перенесли у зв’язку з тим, що його клієнт перебуває у закладі охорони здоров’я.

"Сьогодні зранку він отримує медичну допомогу у вигляді хірургічного втручання", - зазначив Телешецький.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Печерський районний суд Києва переніс на 12 травня засідання з обрання Тупицькому запобіжного заходу через його неявку.

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Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Тупицькому в порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень, а також – зобов’язати його не відвідувати будівлю Конституційного Суду, носити електронний браслет, не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, серед яких є працівники Секретаріату КС.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення КС.