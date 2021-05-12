Нацкомісія з питань мови перевірить завдання для іспитів

Національна комісія зі стандартів державної мови здійснить апробацію завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

"Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 6 травня 2021 року ухвалила рішення про здійснення апробації завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що апробація триватиме з 17 травня до 17 червня 2021 року.

До апробації завдань із перших двох частин іспиту («Культура мови» і «Читання») зможуть долучитися всі охочі.

Зареєструватися на апробацію завдань можна за посиланням. Доступ до електронного кабінету надається учасникам через платформу.

Як повідомляється, мета апробації – дати можливість учасникам скласти частину іспиту на рівень володіння державною мовою, а також протестувати готовність іспитової системи витримувати навантаження.

Під час апробації усі зареєстровані учасники зможуть виконати тестові завдання онлайн лише один раз, перебуваючи у будь-якому місці, а не в уповноваженій установі. Після завершення учасники побачать свій результат та зіставлять його з максимальною кількістю балів, які передбачені за цей іспитовий модуль.

Зазначається, що протягом усього апробаційного періоду іспитова система працюватиме в тестовому режимі, тому можливі затримки в роботі. Комісія ретельно збиратиме дані про коректність роботи системи та зручність функціоналу для претендентів.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Зразок іспитової роботи доступний на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.