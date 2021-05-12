Нацкомісія з питань мови перевірить завдання для іспитів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.
"Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 6 травня 2021 року ухвалила рішення про здійснення апробації завдань для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що апробація триватиме з 17 травня до 17 червня 2021 року.
До апробації завдань із перших двох частин іспиту («Культура мови» і «Читання») зможуть долучитися всі охочі.
Зареєструватися на апробацію завдань можна за посиланням. Доступ до електронного кабінету надається учасникам через платформу.
Як повідомляється, мета апробації – дати можливість учасникам скласти частину іспиту на рівень володіння державною мовою, а також протестувати готовність іспитової системи витримувати навантаження.
Під час апробації усі зареєстровані учасники зможуть виконати тестові завдання онлайн лише один раз, перебуваючи у будь-якому місці, а не в уповноваженій установі. Після завершення учасники побачать свій результат та зіставлять його з максимальною кількістю балів, які передбачені за цей іспитовий модуль.
Зазначається, що протягом усього апробаційного періоду іспитова система працюватиме в тестовому режимі, тому можливі затримки в роботі. Комісія ретельно збиратиме дані про коректність роботи системи та зручність функціоналу для претендентів.
Як повідомляв Укрінформ, з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Зразок іспитової роботи доступний на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.