Іспити на володіння українською відбудуться у визначені терміни – Нацкомісія

Іспити на володіння українською відбудуться у визначені терміни – Нацкомісія

Укрінформ
Національна комісія зі стандартів державної мови має усі необхідні важелі, аби уникнути кризи під час проведення конкурсів не лише на державну службу, а й інших категорій громадян, яким необхідно складати іспит на володіння українською мовою.

Про це Нацкомісія повідомила Укрінформу, коментуючи слова голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України Микити Потураєва.

“Запрошуємо пана Микиту Потураєва та інших народних депутатів до діалогу, в якому Комісія готова детально розповісти про всі необхідні аспекти організації та проведення іспитування, у тім також і про стратегії уникнення кризи під час проведення конкурсів не лише на державну службу, а й інших категорій громадян, яким необхідно підтверджувати рівень володіння державною мовою державним сертифікатом”, - зазначили у Комісії.

У відомстві наголошують, що систематично інформують суспільство про стан підготовки до іспиту на своєму сайті та на своїх сторінках у соціальних мережах.

Як повідомлялося, в інтерв’ю Укрінформу Потураєв нагадав, що з липня цього року всі держслужбовці мають почати складати іспит з української мови. Але, за словами голови комітету,“є проблема”. За словами Потураєва, якщо залучені до іспитів інституції не встигнуть підготуватися, то “у нас у липні заблокуються всі конкурси на державну службу, а їх близько тисячі”.

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Потураєв вважає, що є реальні підстави для відтермінування цієї норми, наприклад, на 1 січня 2022 року. Водночас, він не виключив, що цього робити не доведеться.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Зразок іспитової роботи доступний на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

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