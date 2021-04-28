Іспити з української для держслужбовців можуть відкласти на наступний рік – Потураєв

Іспити з української мови для державних службовців, можливо, відтермінують до січня 2022 року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«З липня всі держслужбовці мають почати складати іспит з української мови. Є проблема. Тарас Кремінь (Уповноважений із захисту державної мови – ред.) не переконаний, що всі встигнуть підготуватися, бо до підготовки залучено багато відповідальних інституцій, зокрема, Міністерство освіти і науки», - зазначив Потураєв.

За його словами, якщо відповідальні відомства не встигнуть підготувати належні умови для проходження іспиту, у липні заблокуються всі конкурси на державну службу.

«Тут є реальні підстави для відтермінування цієї норми, наприклад, на 1 січня 2022 року. Це, можливо, доведеться зробити, а може й ні», - додав очільник комітету.

Як повідомляв Укрінформ, із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».