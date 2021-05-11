Епідеміолог розповіла про імовірність зараження «чорним грибком» після коронавірусу

Імовірність зараження мукормікозом (так званим чорним грибком) після перенесеного коронавірусного захворювання залежить від середовища.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград.

«Раніше для наших пацієнтів не йшлося про цю патологію, хоча вони також були на глюкокортикоїдах, отримували таку ж достатньо інтенсивну терапію. Тобто, тут стоїть питання не лише в терапії, яка була проведена для пацієнта, а й, очевидно, в контамінації (зараження - ред.) довкілля цими грибами», - сказала Виноград.

Вона зауважила, що наразі немає достовірних наукових публікацій, які би могли дати характеристику ситуації із зараженням «чорним грибком». Саме захворювання відоме давно і вивчалося у пацієнтів із пригніченою імунною системою. «Збудник є сапронозом, як ми називаємо таку групу, коли довкілля (переважно грунт або гниючі субстанції - трава, листя, яке перегниває) є найкращим місцем, де будуть нагромаджуватися ці гриби», - прокоментувала Виноград.

За її словами, такий збудник може поширюватися аерозольно чи при травмуванні під час польових робіт. Існує три форми мукормікозу: риноцеребральна (вражає носові пазухи та головний мозок), легенева та гастроінтестинальна (вражає шлунково-кишковий тракт).

«У нас дуже хороша кліматична зона, у нас немає такої контамінації», - додала епідеміолог.

Вона також зауважила, що тип грибка, який може вражати людину, залежить від типу ґрунту, в якому він оселяється.

За словами Виноград, основною причиною смертей унаслідок грибкових інфекцій є токсини, які продукує грибок.

Як повідомлялося, в Індії зафіксували низку випадків зараження мукормікозом у людей, які перехворіли на COVID-19.

Лікарі вважають, що мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування COVID-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові

Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Грибок уражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.