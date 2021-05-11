В Україні планують відмовитися від «листів щастя» для водіїв

У Міністерстві внутрішніх справ планують найближчим часом змінити процедуру оформлення порушень правил дорожнього руху, і відмовитися від надсилання так званих «листів щастя» водіям.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, раніше в Україні з’явилася можливість сплачувати штрафи за порушення ПДР онлайн, і поінформував, що частка своєчасної оплати штрафів в Україні складає більше 86 відсотків, що відповідає європейському рівню.

"Ми вважаємо, що саме доступність електронних сервісів забезпечує таку високу дисципліну платежів. До речі, до 90 відсотків оплат станом на сьогодні здійснюються ще до того, як водій отримає поштою постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР, і відмовимося від надсилання цих "листів щастя" так званих, що дозволить економити приблизно 6 мільйонів гривень державних коштів на місяць", - зазначив глава МВС.

Аваков нагадав, що раніше у нашій країні у мобільному додатку "Дія" були запроваджені цифрові образи паспорту громадянина України у вигляді ID-картки та закордонного біометричного паспорту, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Як повідомлялося, 6 травня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, що скасовує надсилання поштою виконаних постанов про адмінправопорушення.

Документ було направлено на підпис Президенту.

Закон скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адмінправопорушення, по яких уже сплачений штраф.

Відповідний законопроєкт №5058 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" Верховна Рада ухвалила в другому читанні на позачерговому засіданні 29 квітня.