Чи може антисептик призвести до сп’яніння, всмоктуючись через шкіру

Щоб встановити, чи може спирт призвести до сп'яніння, всмоктуючись крізь неушкоджену шкіру рук, провели спеціальне дослідження.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

У ЦГЗ зазначили, що сьогодні використання спиртовмісних антисептиків набуло всесвітньої поширеності, відтак саме цій темі вирішили присвятити окремі дослідження

Щоб встановити, чи всмоктується спирт крізь неушкоджену шкіру рук, відібрали 12 добровольців. Їх розділили на три групи, кожна з яких втирала у шкіру 95%, 85% та 55% розчини етилового спирту відповідно. Втирали дуже інтенсивно — 20 разів по 4 мл протягом 30 секунд із перервою у хвилину.

Читайте також: Україна може набути колективного імунітету лише у 2023 році

«За результатами дослідження сенсації не вийшло — виміряні після усіх маніпуляцій концентрації етанолу та оцтового альдегіду в крові добровольців ледь підвищувались», - йдеться у повідомленні.

У іншому схожому дослідженні виміряні концентрації ізопропілового спирту були у 270 разів нижчими, ніж токсична концентрація цього спирту в крові.

«Отже, використання спиртових розчинів для знезараження шкіри рук є цілком безпечним і призвести до сп’яніння не може», - зазначили фахівці.