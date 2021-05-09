Дев'яте травня: поліція відкрила 13 кримінальних справ

В Україні станом на 18:00 відбувся 721 захід з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом, у яких взяли участь понад 54 тисячі осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що загалом до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, більшість з яких стосувалися використання забороненої символіки.

"У результаті перевірок за фактами учинених правопорушень складено 22 адміністративні протоколи. Зокрема: 8 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській та по 1 – у Львівській області та місті Києві);

5 – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській та по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях);

5 – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського...) КУпАП (3 – в Одеській та 2 – Запорізькій областях);

4 – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях)", - йдеться у повідомленні.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Із них: 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України (4 – у Запорізькій, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях); 1 – за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України (у Львівській області); 1 – за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України (у Миколаївській області).

Зокрема, у Києві поліцейські склали адмінпротокол на 16-річного юнака, який використав нацистське вітання під час заходів.

У Одесі поліцейські притягли до адміністративної відповідальності дев’ятьох осіб, на яких загалом складено дванадцять адміністративних протоколів та одну постанову. Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

"Також розпочато два кримінальних провадження за фактами пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - зазначив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

За його словами, серед порушень – дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП), злісна непокора законному розпорядженню поліцейського (ст.185 КУпАП), порушення правил щодо карантину людей (ст.44-3 КУпАП), невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей (184 КУпАП), пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки (ст.173-3 КУпАП) та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (436-1 ККУ).

На Запоріжжі поліція відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. Крім того, складено два адміністративні протоколи за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Зокрема, у селі Роздол Михайлівської територіальної громади на території двох домоволодінь місцевих мешканців 1971 та 1942 року народження, виявлені прапори червоного кольору з зображенням п’тикутної зірки, серпу та молоту.

Зазначається, що у Запоріжжі на Алеї Бойової Слави виявили жінку 1954 року народження, яка в руках тримала фотографію з комуністичною символікою. Працівники поліції діалогу тривалий час пояснювали порушниці, що дане зображення є забороненим згідно з Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», але жінка категорично відмовлялась залишити заборонене зображення. Його вилучили співробітники поліції. Відкрито кримінальне провадження.

Крім того, складені адміністративні протоколи відносно мешканця Запоріжжя, 1949 року народження та жителя Мелітополя, 1962 року народження, у яких вилучили георгіївські стрічки.

Правоохоронці у Дніпрі склали один адміністративний протокол щодо публічного використання георгіївської стрічки. Крім цього, до журналу єдиного обліку внесено ще чотири повідомлення про можливі порушення. Це виявлення та вилучення ємності із рідиною, схожу на «зеленку», ножів, перцевих балончиків та інші факти, розгляд яких наразі ще триває.

У Очакові, що на Миколаївщині, під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам'ятника невідомому солдату в одного з учасників був виявлений червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили, а відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади) ККУ.

У Харкові з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні покласти квіти до пам’ятника сьогодні вранці прийшли близько 6 тисяч громадян. За дотриманням публічного порядку слідкували 200 працівників поліції та 50 військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у Харкові 500 учасників ходи ОПЗЖ, в основному, це люди похилого віку, прийшли до Меморіалу Слави.