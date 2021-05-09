Георгіївські стрічки, свастика та штовханина: в Одесі затримали провокаторів

В Одесі 9 травня поліція затримала двох чоловіків – із георгіївською стрічкою та свастикою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Одещини.

«Чоловік віком 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один - 17-річний хлопець - на Алею Слави зі свастикою», - йдеться у повідомленні.

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

Водночас, одеське видання «Думская», на Алеї слави сталася бійка між «любителями» Росії та поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

Також на Алеї слави поліцейські затримали провокаторів, які кричали: «Одесса - русский город».

Фото, відео: поліція Одеської області, Думская