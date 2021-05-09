Георгіївські стрічки, свастика та штовханина: в Одесі затримали провокаторів

Георгіївські стрічки, свастика та штовханина: в Одесі затримали провокаторів

Фото, відео
Укрінформ
В Одесі 9 травня поліція затримала двох чоловіків – із георгіївською стрічкою та свастикою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Одещини.

«Чоловік віком 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один - 17-річний хлопець - на Алею Слави зі свастикою», - йдеться у повідомленні.

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

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Водночас, одеське видання «Думская», на Алеї слави сталася бійка між «любителями» Росії та поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

Також на Алеї слави поліцейські затримали провокаторів, які кричали: «Одесса - русский город».

Фото, відео: поліція Одеської області, Думская
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