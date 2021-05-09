Порядок на 9 травня забезпечують оперативні штаби МВС, мобільні резерви та авіація

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ заступили до забезпечення правопорядку під час масових заходів 9 травня, і в цей день правопорядок забезпечуватимуть більше 12, 5 тисячі правоохоронців.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради оперативних штабів, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Правопорядок забезпечує понад 12,5 тисячі правоохоронців. Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні. Прошу з толерантністю ставитися до людей похилого віку», - зауважив Яровий.

За інформацією Ярового, усього на території держави у неділю заплановано проведення 667 заходів, за участю більше 66,9 тисячі осіб.

«На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які відбуватимуться. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу», - сказав він.

Яровий поінформував, що особлива увага приділятиметься карантинним заходам.

Зі свого боку заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що сьогодні запланована велика кількість автопробігів територією держави.

«Наразі тільки у м. Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їх супроводження. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час цього заходу», - сказав Фацевич.

Він також поінформував про деякі події, пов’язані з відзначенням Дня пам’яті та примирення.

«Зокрема, у Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою. А в Житомирській області на території ПП «Автосвіт» на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою. У Запоріжжі біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам» невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом «Полк победы 1941-1945». Щодо всіх подій поліцією відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 436-1», - зазначив Фацевич.

У МВС також нагадали про те, що у нашій державі діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

У неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.