Поліція 9 травня вже відкрила п'ять кримінальних проваджень

Правоохоронці у ході забезпечення правопорядку під час масових заходів 9 травня отримали 38 повідомлень про правопорушення, наразі відкрито 5 кримінальних проваджень.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

«Станом на зараз надійшло 38 повідомлень про правопорушення, пов’язані з масовими заходами з нагоди 9 травня. Серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано. Правоохоронці впорались із завданням, забезпечивши безпеку громадян і не допустивши розвитку конфліктних ситуацій. Це вдалося, зокрема, і завдяки поліції діалогу, яка працювала безпосередньо з учасниками заходів”, - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, наразі всі підрозділи МВС продовжують нести службу, працюють оперативні штаби, і особлива увага приділяється місцям відпочинку громадян - у парках та лісосмугах.

“До закінчення всіх заходів особовий склад працюватиме в посиленому режимі», - сказав Яровий.

За інформацією МВС, загалом по державі вже завершилися більше 600 масових заходів, у яких взяло участь більше 40 тисяч громадян.

Зі свого боку голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що найбільше до поліції надійшло повідомлень, пов’язаних з використанням комуністичної символіки.

«До ЄРДР внесено п’ять повідомлень про кримінальні правопорушення, пов‘язані з виготовленням і використанням забороненої символіки. Наразі також Національною поліцією складено дев‘ять адмінпротоколів. Проведена велика профілактична робота, не допущено серйозних порушень публічного порядку. Правоохоронці продовжують роботу в посиленому режимі», - поінформував Клименко.

Як повідомлялося, підрозділи Міністерства внутрішніх справ заступили до забезпечення правопорядку під час масових заходів 9 травня, і в цей день правопорядок забезпечують більше 12, 5 тисячі правоохоронців.