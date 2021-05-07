Апарат Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу

Апарат Верховної Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу від COVID-19.

Про це заступник керівника управління — керівник відділу роботи з публічною інформацією Апарату ВРУ Олександр Кузьмін повідомив у відповідь на запит Укрінформу.

“Апарат Верховної Ради України заявку на вакцинацію колективу не подавав”, - написав Кузьмін.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2021 року Міністерство охорони здоров'я відкрило запис у чергу на вакцинацію колективів підприємств та організацій від 50 осіб. Записатися можна, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19.

Станом на 30 квітня на вакцинацію записалося понад 430 колективів.

В Україні 821 768 осіб отримали першу дозу вакцини, 428 із них завершили вакцинацію (отримали дві дози) станом на 6 травня.

За минулу добу в Україні зареєстрували 8 404 випадки зараження COVID-19.