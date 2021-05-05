Реєстрація на додаткове ЗНО пройде з 6 по 18 травня

В Україні з 6 по 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Право на реєстрацію в цей період мають особи, які: не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану; брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період", - йдеться у повідомленні.

Також можуть зареєструватися особи, які : проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації; за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Як повідомляється, щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно: правильно вибрати категорію; створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА»; підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня до 14 липня.

У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.