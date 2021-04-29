«Карантинне» ЗНО стартує: запрошення вже в онлайн-кабінетах

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти на інформаційних сторінках 389 тис. 683 учасників зовнішнього незалежного оцінювання розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування і рекомендований проміжок часу, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування і пройти процедуру допуску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Учасникам ЗНО необхідно до 21 травня самостійно сформувати й роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до інформаційної сторінки здійснюється за номером сертифіката і PIN-кодом, зазначеним у ньому», - ідеться в повідомленні.

У Міносвіти зауважують, що адреси пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання також є в мобільному додатку «Моє ЗНО».

Учасники, які не отримали індивідуальних конвертів із сертифікатами, можуть перевірити місцезнаходження поштових відправлень із ними. «Для цього необхідно ввести номер реєстраційної картки до сервісу перевірки стану опрацювання документів. Якщо учасника зареєстровано і йому відправлено лист із сертифікатом, на вебсторінці буде зазначено ідентифікатор відповідного поштового відправлення, за яким можна відстежити стан надходження відправлення», - сказано в повідомленні.

Якщо учасник не забере свій індивідуальний конверт із поштового відділення, він зберігатиметься у відділенні протягом місяця, після чого повернеться до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Учасники, які ще не отримали листа із сертифікатом, можуть звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

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Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.