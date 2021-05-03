Ставлення українців до вакцинації, у порівнянні з березнем, покращилося

У порівнянні з березнем, ставлення українців до вакцинації покращилося.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"На запитання «Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?», 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові. У порівнянні з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%)" - йдеться у результатах опитування.

На запитання «Чому Ви не готові вакцинуватися?», більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%).

20% опитаних вважають, що «наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду»; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Найбільше респондентів, які не готові вакцинуватися, у південному та східному регіонах (54% та 55%), дещо менше – у центрі та на заході (51% та 50%).

У всіх регіонах України чверть та більше населення готові до вакцинації, найбільше таких у західному регіоні (47%), дещо менше у центрі (44%). Серед мешканців півдня та сходу України готові вакцинуватися 39%.

Упродовж 13-15 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.