Хворіють менше, а смертність поки не падає? На це потрібен час

Але небезпека може бути попереду. Після стабілізації весняної хвилі COVID-19 не виключено занесення в Україну індійського штаму

Останні кілька днів в Україні спостерігається поступове зниження захворюваності на COVID-19. Як і прогнозувалося, пік весняної хвилі припав на середину квітня, коли за добу виявляли до 20 тисяч інфікованих. Тепер же, коли ці цифри впали до 10-12 тисяч за добу, у міністерстві охорони здоров’я заявили, що Україна почала поступовий вихід із третьої хвилі епідемії ковіду. «Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери. У порівнянні з минулим і позаминулим тижнем, кількість хворих зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч», – сказав очільник міністерства Максим Степанов, додавши, що ситуація стабілізується і найважчий період позаду.

Хворих в цілому меншає, але в реанімаціях досі пекло

Аналітик Євген Істребін, який весь цей час відстежує ситуацію із захворюваністю на ковід в Україні, вказує на позитивні тенденції по заповненості ліжкомісць. Він зазначає, що середній темп звільнення ліжкомісць за останні 7 днів (станом на 28 квітня) покращився до 762 на день. Тиждень тому цей показник складав 581, а ще тижнем раніше – 243.

Таку тенденцію підтверджує інфекціоністка Ольга Голубовська, яка працює в Олександрівській лікарні Києва. Щоправда вона відмічає, що тяжких хворих зараз все одно багато: «У нас потихеньку ситуація в Києві стабілізується, кількість хворих в цілому зменшується, але, як завжди буває в «хвості» спалахів, превалює кількість важких і вкрай важких хворих, тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається. Біль, горе, невичерпні сімейні трагедії...»

Тарас Масляк

Головний лікар Івано-Франківської центральної районної лікарні (область однією з перших прийняла на себе удар весняної хвилі) Тарас Масляк у коментарі Укрінформу описує подібну ситуацію: «Захворюваність відчутно зменшилася, але дуже важкі пацієнти продовжують поступати. І поки що в закладі фіксуємо стабільну кількість смертей щодня, як і раніше, – від 1 до 3». Він додає, що серед тяжких хворих дуже багато недообстежених пацієнтів, у яких ковід стає безповоротнім.

Найбільша смертність в Європі, але панікувати не слід

Якщо статистика захворюваності знизилася на кінець квітня майже вдвічі, то кількість щоденних госпіталізацій і смертності наразі знижуються дуже поволі. На початку квітня щодня госпіталізували від 5 до 5,5 тисяч пацієнтів з ковідом, а в кінці квітня – від 3 до 3,5 тисяч. Щоденна кількість смертей падає ще повільніше – якщо на початку квітня максимально фіксували 430- 480, то наприкінці місяця 380-440.

У Київській школі економіки взагалі шокували тим, що в найближчі два тижні Україна може вийти на перше місце за рівнем смертності від коронавірусу серед великих країн Європи. Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко каже, що наразі Україна перебуває на другому місці за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи з населенням понад 10 мільйонів осіб. У коментарі Укрінформу Юрій Ганіченко пояснив детальніше, на чому базуються такі висновки. Він певною мірою заспокоює, відповідаючи, що йдеться не стільки про погіршення ситуації в Україні, скільки про покращення ситуації в країнах Європи. «Інші країни спадають швидше, ніж Україна. Це буде «технічний» вихід на перше місце, однак з великою імовірністю складеться ситуація, що за кількістю смертей на 100 тисяч населення Україна «лідируватиме». Європа почала вводити локдаун дуже активно в другій половині березня і одночасно нарощувала вакцинацію (в середньому в країнах Європи вакциновано близько 20% людей), тому там відбувається спад, чого ми поки не бачимо в Україні», – говорить експерт.

Відповідаючи на запитання про те, чому ж ми бачимо дуже сильне відставання у падінні рівня захворюваності порівняно з рівнем смертності і госпіталізацій, він говорить, що така ситуація є цілком природньою. «Аналізуючи захворюваність в Україні слід опиратися на дані по кількості госпіталізацій, а не по кількості виявлених інфікованих за добу, оскільки Україна досі тестує недостатньо для оцінки реальної ситуації (частка позитивних тестів 17%, у той час як у інших цей показник – менше 5%). Смертність завжди спадатиме повільніше, оскільки спочатку хворі перебувають певний час у лікарні. Власне, у всіх країнах так відбувається, і, думаю, що ми тепер й надалі спостерігатимемо зменшення кількості смертей», – пояснює Юрій Ганіченко.

Третя хвиля чи третій пік першої хвилі? Але ж є ще індійський штам…

Третя хвиля ковіду в Україні, як прогнозувалося раніше, має закінчитися в середині травня. Щоправда керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін вважає, що називати нинішнє зростання третьою хвилею неправильно. Він переконує, що Україна не пройшла навіть першу хвилю ковіду: «Минулого року ми сподівалися, що з приходом потепління, літнього періоду у нас знизиться зростання захворюваності COVID-19, але, на жаль, це не виправдалося. Протягом усього літа ми бачили тільки збільшення. Восени ми зіткнулися з першою великою проблемою, коли більшість лікувальних установ були заповнені людьми з важкими формами COVID-19», – каже епідеміолог, пояснюючи, що хвиля закінчується тоді, коли фіксуються поодинокі випадки інфекції. «У нас триває перша хвиля COVID-19. Це третій пік першої хвилі – ось так більш правильно», – каже він, а також зазначає, що після великодніх свят ми побачимо нове зростання числа хворих.

Олег Рубан

Утім, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан більш занепокоєний тим, що в Україну може очікувати гірша участь – занесення індійського штаму. «Велику тривогу викликає те, що в Індії, Туреччині реєструється новий штам – індійський, який буде наприкінці травня в Україні. Тому що люди повернуться з відпусток з цих країн. Новий штам вирує в цих країнах, там є великий показник інфікування і летальності», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

Подібні побоювання висловила і епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград. За її словами, саме з цим штамом вірусу пов'язують значне погіршення ситуації з COVID-19 в Індії та Непалі. Там у порівнянні з минулим тижнем показники захворюваності та летальності зросли на 67% та 90% відповідно. Навіть більше – експертка каже, що цей штам уже виявили в семи Європейських країнах, зокрема і в сусідній Чехії, тож до України йому рукою подати…

Юлія Горбань, Київ