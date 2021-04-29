Зеленський підписав закон про поновлення виплати «лікарняних»

Зеленський підписав закон про поновлення виплати «лікарняних»

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності» № 1380-ІХ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

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«Через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги», - сказано в повідомленні.

Документ набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» - 30 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який усуває прогалину в законодавстві, через яку застраховані особи позбавлялися права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, на загальних підставах.

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