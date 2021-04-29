Зеленський підписав закон про поновлення виплати «лікарняних»

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності» № 1380-ІХ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

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«Через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги», - сказано в повідомленні.

Документ набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» - 30 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який усуває прогалину в законодавстві, через яку застраховані особи позбавлялися права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, на загальних підставах.