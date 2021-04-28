В Україні цьогоріч понад три тисячі осіб змінили ім’я

В Україні 3 391 особа змінила своє ім’я за три місяці поточного року.

Як передає Укрінформ, про це інформує Міністерство юстиції України у Фейсбуці.

«За перші три місяці 2021 року 3 391 особа змінила своє ім’я. Саме стільки відповідних актових записів було складено органами державної реєстрації актів цивільного стану за вказаний період», - ідеться в повідомленні.

Упродовж минулого року такою послугою скористались 12 528 громадян, інформують у Мін’юсті.

Водночас у відомстві нагадують про причини, коли особі можуть відмовити у зміні імені, а саме у разі здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом; наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника та подання заявником неправдивих відомостей.

Як повідомляв Укрінформ, із початку року відділи державної реєстрації актів цивільного стану міста Київ зареєстрували 72 зміни по батькові, задовольнивши відповідні звернення жителів столиці.

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Послуга зі зміни по батькові та зміна імені коштує 5 грн 10 копійок, при повторній зміні імені чи по батькові треба буде заплатити 51 грн.

1 січня 2021 року набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові», згідно з яким змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється з 16 років.

З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників.

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