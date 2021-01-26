Грант, Цвітозара і Шанель: які незвичні імена обирали українці в 2020 році

Серед найпопулярніших імен, якими минулого року батьки називали новонароджених, - Артем, Андрій, Богдан, Володимир, Анна, Анастасія, Мілана, Соломія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці міністерства юстиції у Фейсбуці.

“Серед величезної кількості імен традиційно є ті, які користуються найбільшою популярністю. Так, у 2020 році в Україні батьки найчастіше обирали такі імена для своїх новонароджених синів: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій”, - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що у виборі імені для дівчинки батьки найчастіше надавали перевагу таким: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

Водночас у Мін’юсті інформують, що дехто з молодих батьків обирав для новонароджених оригінальні імена.

Зокрема, хлопчикам давали імена Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник.

Для дівчаток - Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатріса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмін, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія, Настасья, Нєва, Ніца, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Цвітозара, Шанель, Ясмін, Юріка.

У Мін’юсті наголошують, що вибір імені дитини – право батьків. “Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Та все ж, якщо через декілька років цій дитині не подобатиметься її ім’я – вона зможе його змінити. Так само, як і прізвище, а віднедавна – і по батькові”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2020 році відділи державної реєстрації актів цивільного стану України зареєстрували понад 295 тисяч народжень дітей.