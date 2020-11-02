Цьогоріч понад 5 тисяч іноземців одружилися за проєктом «Шлюб за добу»

В Україні упродовж дев’яти місяців понад 5 тисяч іноземців одружилися, скориставшись послугою “Шлюб за добу”.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

“Проєкт "Шлюб за добу" користується попитом і в іноземців. Так, за 9 місяців 2020 року зареєстрували свій шлюб 5 096 іноземних громадян, здебільшого – з Російської Федерації (645), Республіки Польща (360), Федеративної Республіки Німеччина (338). Як свідчить практика, зазвичай найбільше іноземців звертаються за такою послугою у містах Харків, Дніпро та Львів”, - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що з 29 липня 2016 року, коли сервіс було запроваджено, до жовтня цього року проведено 105 509 державних реєстрацій шлюбу.

Так, протягом січня-вересня 2020 року укладено 14 842 шлюби, з них найбільше у таких містах, як Київ (3 237), Одеса (2 387), Львів (757), Харків (959) та Маріуполь (542).

У Мін’юсті відзначають, що перевагами пілотного проєкту «Шлюб за добу» є спрощена процедура державної реєстрації шлюбу, відсутність необхідності звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, проведення реєстрації шлюбу в час та у місці, обраному нареченими.

Як повідомлялося, пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Шлюб за добу» запроваджений в Україні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 № 502-р "Про запровадження реалізації пілотного проєкту щодо державної реєстрації шлюбу".