Закон про доступ адвоката до підозрюваного доопрацюють з пропозиціями Президента

Верховна Рада направила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги» з пропозиціями Президента на доопрацювання у Комітет з питань правової політики.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 325 народних депутатів.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) був ухвалений Верховною Радою 19 лютого.

Він передбачає, що адвокат має бути невідкладно допущений до особи, яка має право на захист, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7-ї години до 20-ї години без спеціального дозволу на її вимогу.

19 березня Президент Володимир Зеленський повернув документ до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Зокрема, Президент вказав, що ухваленим законом не передбачено будь-якого механізму запобігання можливим зловживанням затриманими особами своїм правом на побачення, що може негативно вплинути на стан забезпечення правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Крім того, у пропозиціях Президента йдеться, що закон містить різні підходи щодо надання особі, взятій під варту, права на побачення/зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом, законним представником.

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Пропонованими законом змінами до частини третьої статті 12 Кримінального процесуального кодексу України передбачено надання особі, взятій під варту, права на зустріч у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час, тоді як змінами до частини шостої статті 12 Закону "Про попереднє ув'язнення" передбачається надання побачень у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години.

Зазначається, що це призведе до конкуренції відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України та Закону "Про попереднє ув'язнення", що може спричинити різне застосування їх на практиці.

Згідно з пропозиціями Президента, за законом право приймати рішення про застосування аудіо- та відеофіксації побачення (зустрічі) та/або про присутність на побаченні інших осіб надається виключно захисникам, адвокатам, законним представникам, юристам та фахівцям у галузі права.

"Такий підхід створює ризики зловживання зазначеним правом захисниками, адвокатами, законними представниками, юристами та фахівцями у галузі права, а також нівелює точку зору засудженого, підозрюваного, обвинуваченого стосовно доцільності застосування аудіо- та відеофіксації побачення (зустрічі) та/або присутності на побаченні (зустрічі) інших осіб", - йдеться у пропозиціях Президента.

Крім того, зауважується, що пропонований законом підхід фактично унеможливить здійснення візуального спостереження за тим, як відбувається побачення (зустріч).

Президент запропонував повторно розглянути Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" та доопрацювати його з урахуванням висловлених зауважень.