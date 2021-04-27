Фотовиставку до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи відкрили у МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відкрили фотовиставку UNTITLED PROJECT from Chornobyl до 35-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство закордонних справ.

UNTITLED PROJECT from Chornobyl - це фотодослідницький проєкт, над яким автор Максим Дондюк працює з 2016 року. Він розшукує, відновлює та створює цифровий архів старих фотографій, фотоплівок, документів та матеріалів друкованих ЗМІ того часу, коли десятки тисяч людей змушені були залишити домівки у зв’язку з евакуацією.

«Проєкт талановитого фотохудожника Максима Дондюка показує інший вимір трагедії Чорнобиля. Власне, він про життя, життя людей, їх долі, і як дуже швидко все може змінитися», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді розгорнуто виставку дитячих малюнків «Чорні крила біди» до 35-х роковин аварії на ЧАЕС.